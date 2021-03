Plan “diabólico”: mujer mató a amigo para quedarse con su casa en Nueva York

Como un plan “diabólico” calificó el fiscal de distrito del condado Suffolk (NY) el crimen de una mujer de Long Island acusada de asesinar a un amigo y luego intentar una estafa para heredar su casa.

Un gran jurado acusó formalmente a Donatila O’Mahony (41) en Central Islip de asesinato en segundo grado, posesión criminal de un instrumento falsificado e intento de hurto mayor.

“Sus supuestas acciones fueron diabólicas”, dijo el fiscal de distrito Timothy Sini. “Esta acusada no sólo estaba presuntamente involucrada en la muerte de la víctima, sino que luego intentó robar la misma casa en la que fue asesinado”.

Los agentes de policía encontraron a Lee Pedersen, de 69 años, muerto dentro de su casa en Aquebogue el 8 de marzo de 2020. Una autopsia reveló que había muerto de un disparo posiblemente unos días antes.

En junio, O’Mahony entregó a las autoridades una copia del testamento de Pedersen, que la nombraba su albacea y heredera de su casa. Pero la mujer no sabía era que la policía ya había obtenido el testamento original de Pedersen justo después de su muerte, donde nombraba a un amigo su heredero.

La copia del testamento que O’Mahony le dio a la policía era una falsificación, destacó el fiscal Sini. “Una investigación adicional reveló que la mujer presuntamente estuvo involucrada en disparar y matar a Pedersen, mientras actuaba en complicidad con otro u otros, entre el 5 y el 8 de marzo de 2020”, destacó la oficina del fiscal en un comunicado de prensa.

El lunes, O’Mahony apareció en una lectura de cargos virtual en una acusación del gran jurado. El juez Anthony Senft la ordenó en prisión preventiva sin fianza y ordenó que regresara a la corte el 1 de abril. Su abogado Jason Bassett no ha respondido a comentarios, destacó Fox News.

