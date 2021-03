Presidente de El Salvador Nayib Bukele le niega entrevista a Jorge Ramos con tuit burlón, y conversa con presentador pro-Trump de Fox News

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le negó esta semana una entrevista al periodista mexicoamericano de Univision Jorge Ramos, y optó por contestarle preguntas a Tucker Carlson presentador de Fox News y simpatizante del expresidente estadounidense Donald Trump.

“Díganle a un tal Jorge, que estaba pidiendo una entrevista, que ya se la di a Tucker Carlson”, dijo el presidente en su cuenta de Twitter.

Díganle a un tal Jorge, que estaba pidiendo una entrevista, que ya se la di a @TuckerCarlson. https://t.co/QfP62IA71w — 🇸🇻 (@nayibbukele) March 16, 2021

Inicialmente, el emplazamiento de Ramos se dio en medio de una entrevista con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

Ulloa contestó preguntas a Ramos sobre los supuestos abusos de poder que se le atribuyen a Bukele y la opinión de algunos en el sentido de que se está convirtiendo en el nuevo dictador latinoamericano.

“Yo creo que es una lectura sesgada, bastante subjetiva y que tiene ya un tiempo este señor de estar haciendo críticas. Yo lo he invitado a que venga al país, que se entere directamente, que haga una visita in loco para que pueda confirmar si es cierto o no la información que le llega de casos. Incluso, en lo personal, tuve que hacer un llamado para que le pusieran un video completo porque hizo citas de expresiones mías totalmente sacadas de contexto, pero lo importante es que el pueblo salvadoreño se ha expresado de manera libre, espontánea y democrática y ha otorgado un mandato no solo para que el gobierno pueda encontrar un congreso favorable que le permita hacer los proyectos sino porque, como muchos dijeron, se trataba de un referendo. A ver si el presidente Bukele tenía esa ratificación por su forma de gobierno, por las decisiones que ha tomado durante este año y medio que hemos gobernado. Y al parecer el pueblo ha dicho que sí, ha ratificado su apoyo al presidente Bukele y eso nos llena de satisfacción al mismo tiempo que nos genera una gran responsabilidad para cumplir todo lo que el pueblo espera”, fue la respuesta de Ulloa en referencia a las expresiones de José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch.

El pedido de Ramos además se da tras la victoria electoral del partido Nuevas Ideas del presidente Bukele que cambiará el escenario político de El Salvador, ya que a partir del 1 de mayo la colectividad gobernará en la mayoría de los municipios del país y tendrá el control del Congreso.

Al conocer sobre la negativa de Bukele, Ramos respondió en un tuit: “@nayibbukele Usted y yo ya tuvimos una entrevista. Mi propuesta para otra conversación sigue en pié. Es su decisión. Le incluyo la liga de lo que hablamos https://youtu.be/EncEXV8eEzI”

Presidente @nayibbukele

Usted y yo ya tuvimos una entrevista. Mi propuesta para otra conversación sigue en pié. Es su decisión. Le incluyo la liga de lo que hablamos https://t.co/WTKVA1ryHM via @YouTube https://t.co/YR779DHdIy — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) March 17, 2021

Ramos es conocido por su estilo incisivo y directo de preguntar, lo que incluso le valió la expulsión de la lista de periodistas en la Casa Blanca bajo la Administración Trump.

Los comentarios racistas del comunicador estadounidense también han caracterizado su discurso frente a las cámaras, en sus entrevistas y en redes sociales.

En enero de 2018, poco después que Trump se refiriera a países como El Salvador como “agujeros de mier**”, Carlson no descartó del todo el planteamiento.

“Opción A: El Salvador no es un ‘agujero de mier**’, por lo que no necesitan 17 años de TPS y los migrantes de ahí deberían ser enviados a casa inmediatamente. Opción B: El Salvador es, de hecho, un ‘agujero de m…’”, tuiteó Carlson.

Con Carlson, un ferviente defensor de las políticas de Trump, Ramos también tuvo diferencias.

En 2018, el presentador de Fox News entrevistó a Ramos sobre la crisis en la frontera y la caravana migrante a finales de año.

La controversia entre comunicadores de medios con líneas editoriales evidentemente distintas inició cuando Carlson le cuestionó a Ramos, quien transmitía en directo desde Huixtla, Chiapas, que a cuántos de los inmigrantes que vienen en el recorrido acogería en su hogar.

Aunque pareció titubear un poco con la pregunta, Ramos mantuvo su argumento de que la anterior es una crisis principalmente entre naciones.

“¿A cuántos de estos inmigrantes tú recibirías personalmente y los ayudarías, si entran a Estados Unidos?”, preguntó Carlson.

Ramos contestó: “Yo creo que ésa es una gran pregunta y es el tipo de pregunta que personas como tú hacen cuando no quieren entender que esto no tiene que ver nada con individuos”.

“Tiene que ver con naciones. Y lo que tenemos que entender es que estos refugiados no son una amenaza a los Estados Unidos…”, continúo.

En la entrevista de Carlson a Bukele, el presidente salvadoreño sostuvo que la inmigración a EE.UU. no beneficia a ningún país y que está trabajando para evitar que más nacionales abandonen el país centroamericano.

Bukele evadió entrar de lleno a la nueva política más permisiva del Gobierno de Joe Biden con respecto a la frontera e indicó que la raíz del problema son la falta de oportunidades económicas y de seguridad.

“La gente no quiere irse de sus casas ni dejar a sus familias, pero la falta de oportunidades y de seguridad hace que tengan que irse. Si en El Salvador les damos más oportunidades y trabajo, la gente no tendrá que irse”, argumentó Bukele.