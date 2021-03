Dicen que Carolina Sandoval está perdiendo el juicio y piden que la encierren 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“Dios mío y será que está mujer esta perdiendo el juicio.. enciérrenla”, escribió una seguidora de Carolina Sandoval en Instagram. El comentario aparece en un video en el que la conductora de televisión aparece duchándose frente a la cámara, mientras luce un traje de baño cargado de brillos.

Muchos ignoraron así la pieza de baño de Carolina, pese a que el traje tiene un pronunciado escote por delante y una tanguita -que ella misma presumió- por detrás. En esta ocasión, pese a la petición de encierro, muchos se concentraron en hacerle un llamado de atención, pidiéndole así que no malgaste el agua al ducharse.

“Me da estrés, angustia de todo ver tanto desperdicio de agua…. No tengo nada en contra de ella! Pero no entiendo porque no es capaz de cerrar la llave cuando se enjabona o se esta cepillando el pelo“, escribió una seguidora de Carolina Sandoval, junto a un video que cuenta con más de 240 mil reproducciones.

Otros han reflexionado que por la forma en la que Carolina se muestra en redes sociales, ella misma ya no tiene nada de privacidad. “Qué pena, no tines nada de privacidad. Será que a la gente o -a- los depravados les encanta ver cómo te bañas. No te extrañes cuando te empiecen a faltar el respeto pidiéndote algo más. -Cuida- a tus hijas, no Las expongas al peligro, que lo que más hay es gente depravada”, le dijo una fan.

Este video lamentablemente ha generado fuertes comentarios entorno al cuerpo de Carolina Sandoval y muchos de estos mensajes son subidos de tono. Una seguidora se lo hizo ver: “Qué horror lo que le comentan los hombres, será que no lees esos comentarios o te quedas calladita. Sólo les provocas el morbo, qué pena”.

