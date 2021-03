Joven de 20 años murió baleada en apartamento en El Bronx; investigan vínculos pandilleros

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

NYPD investiga la muerte de una joven de 20 años hallada con una herida de bala en un apartamento de El Bronx.

Los oficiales respondieron poco después de las 10 p.m. del miércoles a una llamada al 911 en un edificio en Hull Avenue, cerca de East Gun Hill Road, en el vecindario Norwood. A su llegada, encontraron a la mujer inconsciente, con una herida de bala en la cabeza.

Su identidad estaba pendiente de la debida notificación a la familia. Un portavoz de la policía de Nueva York dijo que varios miembros conocidos de la pandilla Bloods estaban en el apartamento cuando ocurrió el tiroteo y todos huyeron de la escena.

No estaba claro si la víctima estaba afiliada a la pandilla, pero algunos miembros sí la conocían en circunstancias no especificadas. No se anunciado arrestos, mientras continúa la investigación, indicó Pix11.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.