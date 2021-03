Alyeda Ortiz en exclusiva: “Creo que me he minimizado”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aleyda Ortiz es una de las estrellas participantes de ‘Mira Quién Baila All Stars’ 2021, y esta nueva oportunidad le despertó algo con lo que sueña desde pequeña y que lo había dormido dentro suyo: estar en un musical en Broadway.

¿Si era su sueño, por qué lo dejó? En una entrevista exclusiva, donde abre su corazón, confiesa lo que cree que ha sido una constante en su vida, a la que hoy no está dispuesta a darle más cavida: “Creo que me he minimizado”.

Aleyda logró su primer paso en los medios ganando ‘Nuestra Belleza Latina’, de ahí a un contrato en Univision, donde estuvo en varios shows… Hoy está al frente de ‘Gangas and Deals’, y hoy en ‘Mira Quién Baila’, nos confiesa que descubrió, entre muchas cosas, ese amor anestesiado: “Me encanta el escenario, estoy considerando despertar el sueño que tenía engavetado, los había sacado de la película de mi vida… ‘Nuestra Belleza’ fue el sueño de que sí podía, ya son 7 años, y he tenido altas, bajas, pero aquí he descubierto que me genera una satisfacción, me encanta el escenario, hasta me gusta la actuación. Me hacía falta este otro nivel en mi vida“.

¿Un musical en Broadway quizás?

“Toda mi vida he sido fan de Broadway, mi papá fue criado en New York, el es compositor de música clásica, a mi me fascina, respeto mucho el teatro musical y todas las artes… Siempre soñé con eso, lo que pasa es que uno crece y se tiene que poner a trabajar, la realidad se te pone en frente y uno dice: déjame dejar de seguir soñando, déjame hacer unas cositas”, asegura Aleyda.

Pero pese a eso, la vida la ha llevado hacia el camino buscado y así lo razona: “En mi vida una cosa me ha llevado a la otra, era gordita, rebajo y decido convertirme en modelo… De un momento a otro, en la cadena en la que trabajo, me ofrecen esta oportunidad, y descubro que tengo habilidad, y sabrá Dios el día de mañana voy a estar en unos Grammys, en unos Oscars, todo ha sido así, poco a poco”.

En la primera gala de ‘Mira Quién Baila All Stars’, el ganador fue el Chef Yisus, quien demostró superarse a si mismo del primer baile al segundo. Sin embargo, para muchos era Aleyda la que debió ganar, ¿qué opina ella?

“Yo reconozco que tengo habilidad, eso es bueno y malo, y se también que me van a exigir más y eso es un gusto agridulce porque qué culpa tengo yo de tener habilidad… Yo soy muy exigente conmigo misma, el merengue pude hacerlo mejor... Yisus se botó, porque sí logró la transformación del primer baile al segundo baile, y en eso se basan los jueces en mirar los niveles”.

A lo largo de toda la entrevista, que podrás ver completa en video más abajo, Aleyda repite la palabra ‘sueños’, la de sentirse ‘estancada’, y lo que le ha movilizado estar dentro de este reality… Por eso le preguntamos, ¿qué es lo que ella quiere?

“Me lo he cuestionado en estos días… Mi esposo siempre dice que soy buena actriz, y mi mamá siempre me lo ha dicho. Yo creo que me he minimizado a través de los años, como que logré bajar de peso y como que con esto es suficiente, gané ‘Nuestra Belleza Latina’ y me dije: esto es suficiente. Entré a la televisión y es suficiente, y ahora me pregunto, ¿por qué?, ¿por qué yo tengo esta mentalidad de ponerle techo a mis sueños?

Ahora creo que hay algo, retomando a la Aleyda niña, es retomar ser artista… Yo soñaba, (llora) y me da emoción de alegría… Yo recuerdo estar limpiando mi cuarto, y yo juraba que estaba en un stage doblando ropa, era mi escape, mi manera de expresarme… Me lo imaginaba todo, siempre me imaginé hablando, cantando, actuando y hasta bailando, por qué no. Quiero todo, quiero expresarme por todas partes“.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA DE ALYEDA ORTIZ EN VIDEO: