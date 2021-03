¿Lo escuchan? Mbappé pide más atención

El PSG está caminando al ritmo que Kylian Mbappé marca. La figura francesa brilló con dos goles este domingo en el triunfo 2-4 sobre el Lyon, crucial para las aspiraciones que tiene el conjunto parisino de revalidar su campeoneato de la Ligue 1. Mbappé pide más atención con goles, carácter y determinación. Rompe récords y cada día que pasa menos personas dudan de su capacidad para llevar la antorcha del fútbol que Messi y Cristiano Ronaldo no tardarán en soltar.

Ya consagrado como una figura en el mundo del fútbol, Mbappé coleccionará registros goleadores año tras año. En esta oportunidad, su doblete lo llevó a alcanzar los 100 goles en la liga francesa (84 con el PSG y 16 con el Mónaco), con tan solo 22 años, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia de la Ligue 1 en conseguir dicho hito.

Los logros de Kylian Mbappé en la Ligue 1 son literalmente asombrosos. Debutó con el Mónaco e impresionó, y al dar el paso al gigante moderno del país, el PSG, confirmó que era una realidad.

«Donatello» ha sido partícipe directo en 135 goles (100 goles y 35 asistencias) tras haber jugado 142 partidos. Suma cuatro títulos, dos botas de oro y un premio al mejor jugador del año.

Kylian Mbappé's Ligue 1 career by numbers:

◎ 142 games

◉ 100 goals

◎ 35 assists

◎ 4 titles

◎ 3x Team of the Year

◎ 3x Young Player of the Year

◎ 2x Golden Boot

◎ 1x Player of the Year

A goal every 96 minutes. 22 years and 91 days old. pic.twitter.com/mgH2uavgRG

— Squawka Football (@Squawka) March 21, 2021