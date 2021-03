Checo Pérez: «Espero con ansias mi primera carrera en Red Bull»

El mexicano Sergio Pérez realizó una evaluación de sus primeras prácticas con la escudería Red Bull, su nueva casa para la temporada 2021 de la Fórmula 1. «Checo» probó su nuevo monoplaza por primera vez el pasado 13 de marzo, en Bahrein, y tras estar concentrado durante varios días con el equipo, las ansias sobran de cara a su debut oficial: «Espero con ansias mi primera carrera con Red Bull. Estoy emocionado por correr, tengo muchas ganas de hacerlo», declaró al equipo de comunicaciones de la escudería.

Pérez, quien en 2021 está cumpliendo una decena de años en la élite del automovilismo, resaltó la buena preparación de su equipo, a pesar de la limitada cantidad de pruebas que anteceden a la primera válida del año.

Let’s go and no matter what, just never give up! 💪

See you next weekend!#redbullracing #chargeon pic.twitter.com/QaV7EV1gYN

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 21, 2021