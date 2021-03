Kevin Durant se divierte con declaraciones de su ex-entrenador

Kevin Durant suele estar atento a las redes sociales. Aún cuando no realice publicaciones con frecuencia, probablemente no pueda aguantar cada vez que ve un comentario que altere su estado de ánimo, para bien o para mal. Este lunes no tardó en responder al tuit de un periodista que reseñó unas palabras de su ex-entrenador Steve Kerr. Y en segundos inició la polémica.

Drew Shiller, periodista de la cadena NBC, contó lo que dijo Steve Kerr en un podcast: que había disfrutado más la temporada pasada que la 2018/2019. ¿En qué se empeñó Shiller? En resaltar que la temporada que aparentemente menos disfrutó Kerr fue aquella en la que Durant defendió los colores de los Golden State Warriors por última vez.

La respuesta de Kevin Durant al tuit no fue extensa, tampoco precisa o clara, pero sí lo suficientemente directa como para saber lo que sintió la hoy estrella de los Brooklyn Nets al leer la publicación:

Verse envuelto en polémicas generalmente no suele ser bien tomado, más cuando estás quedando como el «malo de la película». A Steve Kerr le preguntaron de inmediato al respecto, y a diferencia de Durant, sí explicó su postura al respecto.

Steve Kerr, unprompted, brings up a podcast comment of his that went viral today involving KD's final season compared to last season. Said he is "angry" about the way it was contextualized.

Part 1 pic.twitter.com/E6tDlgRZiG

— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 23, 2021