Toni Costa resolvió el misterio de la nueva figura de Adamari López

Toni Costa, quien una vez más se une como mentor a una nueva temporada de “Mira Quién Baila” (Univision), de estreno en Estados Unidos, confiesa quiénes son sus concursantes favoritos de esta edición. El español, además, dice lo que cree que ha influido en la transformación física que está teniendo su pareja, Adamari López.

“¿A quién veo más fuerte (en MQB)?”

“Yo veo fuerte a Aleyda, Aleyda Ortiz la veo muy fuerte. Roberto, por ejemplo, empezó en su nivel pero ha mejorado muchísimo. Yisus también ha dado un cambio muy bueno. También tenemos a la Bronca, que cuando ella sale a la pista ella explota, ella no ensaya igual que luego cuando está en el show, en el show es como que se transforma. Me parece que eso tiene mucha fuerza y puede llegar lejos en la competencia, entonces, pues tengo ya mis favoritos”.

En cuanto a la transformación física de su pareja Adamari López, Toni Costa cree que los resultados se deben a que en esta ocasión está muy enfocada.

– ¿Nunca habías visto a Adamari tan enfocada a la hora de ponerse en forma?

No, tan regularmente no. Tenía como sus etapas fuertes enfocadísima, luego por trabajo, por viajes y mil historias, pues uno se desenfoca, pero ahora está super enfocada y yo pues contentísimo y apoyándola al máximo, a lo que me pida.

“¿Que quieres bailar cada día?, pues vamos a bailar cada día. Ella creo que va a llegar a los 50 mejor que nunca”.

En numerosas ocasiones, Toni ha reconocido que los años de baile constante le han llevado a tener numerosas lesiones, cree que Adamari es más fuerte que él.

– ¿Crees que llegará mejor que tú a los 50?

Bueno, ella es mucho más fuerte que yo, ella cuando entrena, yo muchas veces me he quitado en plan de “no puedo” y ella ahí, y muchas otras veces me ha ayudado a no quitarme porque la miro y digo “¿cómo es posible?

¡Dios mio! Yo tengo 37 (años) y no puede ser”, ¡jajaja!, entonces ella es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte”.

