Discriminaron a Paty Cantú por ser mujer y joven: “Ella sólo era el adorno”, decían

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Paty Cantú recientemente comentó que había enfrentado actitudes machistas dentro del grupo Lu, sin embargo, no sólo fue en esos momentos, pues también cuando decidió continuar su carrera en solitario vivió duras críticas y escuchó comentarios que demeritaban su talento.

“Porque era así como que “la mujer que salió del grupo”, “ella sólo era el adorno”, “es que ella sólo cuando encuentre marido se le olvida”; sé que lo he platicado muchas veces, pero es que de verdad así era, “seguro no compone”, pero ¿por qué piensas eso?, porque “era mujer y era jóven”.

“Y estoy muy contenta de haber podido salir adelante, hoy me siento más segura de lo que me sentía en ese momento. Ahí salí mucho por inercia, porque decía “no sé donde quiero estar pero no quiero que me regresen a mi casa, no sé si voy a lograrlo, pero no puedo no intentarlo”. La cantante platica que durante la grabación del video de su tema “Si Yo Fuera Tú” a dueto con María Becerra, una de sus prendas terminó en llamas, pero afortunadamente nadie salió lastimado.

“¡Se me incendió la bata azul! Primera toma de ese look, teníamos unas velas, entonces yo estaba así toda creída y de repente, no sé cómo me moví, todos grabándome, todos clavadísimos y me empezó a oler a quemado, ya volteé y vi que tenía la manga con las plumitas (quemándose), me empecé a pegar, nadie se daba cuenta qué estaba pasando y yo pegándome y aventando todo. “Mi bata olió a chamuscado toda la grabación, era como que “muy sexy” pero muy “apestosa”.

Paty compartió su romance con Josh Radnor, actor de la serie “How I Met Your Mother”, porque es a él a quien dedica su más reciente sencillo. “Justamente porque fue algo muy fugaz pero fue inspirador, fue lo que inspiró esta canción “Si Yo Fuera Tú”, un par de canciones más del álbum “La Mexicana”, pero justamente a través de ese momento cortito me conocí más a mí, vi exactamente qué es lo que no quiero repetir, el lugar en el que no me quiero poner”.

Adentro de unas balas, ahí terminaron las cenizas del roquero Lemmy