Francisca Lachapel y Julián Gil enfrentados: Ella le aconsejó que deje de hablar de Marjorie de Sousa y él le contestó

Francisca Lachapel y Julián Gil enfrentados… Ella le acosejó que deje de hablar de Marjorie de Sousa y él no se quedó callado y le contestó: “Ojalá tu hijo sí pueda crecer con la presencia de su papi”, entre otras cosas.

¿Qué fue lo que pasó? Esta mañana, en el segmento ‘Sin Rollos’ de ‘Despierta América’, se presentó una entrevista que le hicieron a Gil en donde le preguntaban, una vez más, por su hijo Matías, y por su ex teniendo en cuenta que ambos están haciendo novela en televisa y, es posible, que en algún momento se crucen.

Julián habló de que él haría todo lo que se le pidiera por ver a Matías, a quien lleva 3 años, de los 4 que tiene el pequeño, sin poder verlo. Incluso dijo que podría hacer terapia, aunque considera que quien debiera de hacerlo es Marjorie.

Al regresar de la historia, comenzó en debate liderado con Carlos Calderón con Elyangélica González, Ana María Canseco, Raúl Brindis y Francisca Lachapel.

Calderón le preguntó a Francisca, quien está embarazada, qué opinaba y qué haría en un caso así. Lachapel dijo que, aunque espera seguir con su esposo, si le tocara divorciarse nunca impediría que su bebé conviviera con el papá.

Hasta ahí iba todo bien, pero luego le envió un consejo al actor: “Julián debería parar de hablar de Marjorie, porque si preguntaste de si algún día el reencuentro se va a dar y el tiempo nos va a dar la razón… Además, que yo recuerde ella ha seguido su camino, no la he visto nunca diciendo nada más que tenga que ver con el padre de su hijo“, aseguró.

Y más adelante, luego de enfrascarse en una discusión con Elyangélica, agregó: “Yo no recuerdo, al menos que esté equivocada, que Marjorie haya salido a hablar mal de Julián“, dijo.

Cuando el segmento fue compartido en las redes sociales de ‘Despierta América’, Julián el envió un mensaje que asegura que alguien del show lo borró. Sin embargo, más tarde el propio programa de Univision lo publicó como un post independiente, destacando que se trataba de la respuesta del actor a Francisca.

La respuesta dice lo siguiente:

“Francisca creo que tiene que estudiarse bien el caso del día 1… o fue que le dijeron lo que tenía que decir? No habla mal de mí? Estás segura? Se te olvidó que me acusó de narcotraficante… de tratar de envenenar a Matías en el centro de convivencia… de drogadicto… de violento… de alcohólico… se te olvidó que un día frene a toda la prensa incluyendo cámaras de ustedes me acusó de intento de secuestro… sigo? Estás segura que ella no habla mal de mí? No habla ni dice nada ahora por que no tiene vergüenza ante la gente de sus actos…

Ayer en una entrevista pasada por ustedes, dijo que el niño está bien porque ella se encarga, dando a entender que el papá no hace falta… o no lo viste? Te mando bendiciones y ojalá no te toque vivir algo parecido… Ojalá nunca sientas el dolor de un padre o una madre víctima de alineación paternal… Ojalá tu hijo sí pueda crecer de su papi siempre. Ojalá”

Esta es una de las historias más delicadas, difíciles y con más capítulos, en su mayoría tristes, del mundo del entretenimiento. En donde, independientemente de las guerras, las acusaciones o lo bien que puede vivir Matías, sigue creciendo sin la figura de un padre que lleva 4 años pidiendo estar presente.

