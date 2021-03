Las razones de Alexandria Ocasio-Cortez para insistir en proyecto de autodeterminación para Puerto Rico; más de 100 grupos respaldan la ley

La representante demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez enumeró por Twitter las razones por las que el proyecto de autodeterminación que presentó junto a la también representante de origen boricua Nydia Velázquez es la mejor opción para resolver el centenario problema de estatus de Puerto Rico, territorio estadounidense.

El primer argumento en favor de la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico de 2021 (Puerto Rico Self-Determination Act of 2021) que provee para la creación de una “Asamblea Constitucional de Estatus” con delegados seleccionados por los votantes en la isla, es que el 52% del voto en respaldo a la estadidad en el plebiscito de noviembre pasado no es representativo de la mayoría de la población puertorriqueña.

La consulta fue realizada como una complementaria a la elección general del 3 de noviembre por iniciativa de los miembros del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP). En la papeleta, los boricuas debían seleccionar “sí” o “no” a la pregunta de si Puerto Rico debía convertirse en un estado.

“Una papeleta para un referéndum por la estadidad en el 2017 tuvo una participación electoral del 23% luego de un boicot de las partidos políticos de oposición. El referéndum del 2020 obtuvo un 52% de apoyo, pero incluía solo una pregunta ‘sí’ o ‘no’: ¿debe Puerto Rico convertirse en estado? Lo que no es representativo de otras opciones”, argumentó Ocasio-Cortez en un tuit.

