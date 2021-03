Lluvia de balas: un muerto y un herido por tiroteos en peleas callejeras en Nueva York

Un hombre murió y otro resultó herido, ambos alcanzados aparentemente al azar por balaceras en calles de Brooklyn y Midtown Manhattan con apenas 30 minutos de diferencia.

En el primer caso, una pelea terminó a tiros, resultando Michael Anansingh (39) baleado fatalmente en el cuello en Beekman Place cerca de Flatbush Avenue, Prospect Lefferts Gardens, alrededor de las 8:20 p.m. del domingo, dijo la policía.

Una de las balas llegó al comedor al aire libre de un bar cercano, Erv’s, donde Anansingh fue alcanzado aparentemente al azar mientras disfrutaba con su hermana y amigos, detalló Daily News. Fue llevado al Hospital del Condado Kings, pero no pudo salvarse. El sospechoso se alejó a toda velocidad en una camioneta gris, dijeron las autoridades.

Apenas media hora después, un hombre recibió un disparo en la pierna por una bala perdida mientras caminaba por una calle de Midtown.

La víctima no identificada de 37 años fue alcanzada por disparos en West 45th St cerca de 6th Avenue, alrededor de las 9 p.m., después de que un grupo de personas comenzase a pelear en la cuadra.

No quedó claro de inmediato qué provocó la disputa que condujo al tiroteo. La víctima le dijo a la policía que estaba caminando por la acera cuando escuchó disparos y se dio cuenta de que lo habían herido.

Fue llevado al Hospital Bellevue en condición estable. El atacante huyó en un vehículo negro y se recuperaron dos casquillos de bala en el lugar, dijeron fuentes policiales.

No se han anunciado arrestos en ninguno de los casos, reportó New York Post. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

