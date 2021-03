Hispano murió apuñalado por su amigo en calle de Brooklyn a plena luz; rastro de sangre llevó hasta el sospechoso

José Pérez Rivera, joven de 24 años, murió tras recibir varias puñaladas a plena luz del día en una acera en Brooklyn (NYC).

Un sospechoso también hispano atacó a Rivera varias veces en el pecho y el brazo alrededor de las 3 p.m. del lunes, cerca de Hart Street y Knickerbocker Avenue en Bushwick, reportó NYPD.

Los policías encontraron a Rivera en un charco de sangre y el rastro rojo los condujo a atrapar a un sospechoso en un apartamento cercano. Mientras, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Elmhurst por los socorristas, pero murió poco tiempo después.

Los oficiales habían llegado a la escena respondiendo a una llamada al 911 sobre un hombre con un cuchillo que se enfrentaba a otro con una botella rota, dijeron las fuentes.

Siguiendo un rastro de sangre, la policía llegó a un apartamento en un segundo piso a menos de una cuadra de distancia y allí encontraron a Jonathan Hernández, un hombre de 21 años con un corte en la mano izquierda, quien dijo que había sido víctima de un asalto, pero los agentes lo vincularon con el asesinato de Rivera y lo detuvieron.

Los cargos en su contra estaban pendientes, dijo la policía. No quedó claro de inmediato qué provocó el apuñalamiento y la investigación sigue abierta. Según una tía de la víctima, Hernández era su amigo, estaba asociado a pandillas y en libertad bajo fianza por cargos de posesión de armas, reportó Daily News.

