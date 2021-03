Jailyne Ojeda resalta sus voluptuosidades usando ceñidos biker shorts

Jailyne Ojeda enamoró a sus fans con unas fotografías en las que aparece posando con un sexy modelito que deja ver a la perfección sus prominentes curvas latinas.

A través de su cuenta de Instagram, la mexicana publicó unas postales donde se le puede ver en una bañera, enfundada con unos ajustados biker shorts negros y una escotada blusa que hizo resaltar sus voluptuosidades.

“If I come into your life best believe God sent a blessing your way cause I always treat the people in my life with so much love, respect and loyalty. ♥️👸🏻” se lee en la publicación de la mexicana que no ha tardado en acumular más de 100 mil ‘likes’ en apenas unas horas.

Previamente, Jailyne ya había causado revuelo al aparecer utilizando unas medias Fendy repletas de transparencias, que dejaron a la vista parte de su retaguardia.

