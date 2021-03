Los tatuajes de Chris Evans que han revolucionado las redes

Twitter acaba de enloquecer con los tatuajes que Chris Evans ha dejado intuir en su última entrevista por videollamada. Por norma general, los trajes con camisa que él suele lucir en sus apariciones públicas no muestran demasiado su musculatura, aunque sí la resalten, pero en esta ocasión ha optado por un atuendo más informal: una camiseta blanca de tirantes bajo una camisa estampada que llevaba abierta y que permitía ver el principio de lo que parecían ser dos grabados en tinta.

La gran pregunta que se hacen muchos ahora es, ¿se trata de auténticos tatuajes o de calcomanías temporales para un nuevo proyecto? Pues bien, son dos diseños muy reales: un águila que tiene sobre el pectoral derecho y una cita de Eckhart Tolle escrita en cursiva bajo la clavícula izquierda que reza “Cuando pierdes contacto con la quietud interior, pierdes el contacto contigo mismo. Cuando pierdes contacto contigo mismo, te pierdes en el mundo”.

OH MY GOD! TATTOOS, SHORTS, SWIMMING POOL, DIVE AND DODGER! CHRIS EVANS SET MY SCREEN ON FIRE 🏊💦🔥!!!! pic.twitter.com/aD4XmOQR1T

When you lose touch with inner stillness, you lose touch with yourself. When you lose touch with yourself, you lose yourself in the world.”

– Eckhart Tolle

(Chris Evans' chest tattoo. 💙) pic.twitter.com/py4WolZQkf

— Eya CEvans (@eyacevans) March 24, 2021