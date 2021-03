Koeman y el Barcelona, juntos una temporada más

Comenzó la semana celebrando su cumpleaños, y la continúa asegurando su continuidad en el equipo de sus amores. Luego de reunirse con el nuevo presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, el holandés Ronald Koeman fue ratificado como entrenador del club culé para la próxima temporada.

En la reunión también estuvieron presentes Mateu Alemany, director de fútbol, y Ramón Planes, secretario técnico. Era un secreto a voces que finalmente se hizo oficial, al menos de puertas para adentro. Los últimos partidos del Barcelona han dado de qué hablar para bien, en una turbulenta temporada que comenzó con el deseo de Lionel Messi de marcharse.

Koeman asumió el reto y ha tenido la paciencia suficiente -e incluso más- para sobrevivir en las dos principales competiciones domésticas. Tras por fin hilar una racha muy positiva de resultados, que va de la mano con un fútbol más efectivo en un nuevo sistema alabado por sus propios jugadores, el holandés recoge sus frutos.

