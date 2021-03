Lali no vive obsesionada con las redes sociales: “Me gusta tener todos esos millones de seguidores y me divierte”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La cantante y actriz Lali Espósito, quien acaba de apuntarse otro gran triunfo en su carrera gracias al éxito cosechado por la serie de Netflix ‘Sky Rojo’, se ha mostrado muy satisfecha con su tendencia a otorgar a las redes sociales, y a esas dinámicas relacionadas que imperan entre los más jóvenes, nada más que la importancia justa y deseada. A su juicio, estar demasiado “pendiente” de las reacciones procedentes de su comunidad de fans, así como de las de sus detractores, podría ser muy perjudicial para su trabajo.

A diferencia de otras estrellas de su generación, la intérprete argentina no está en absoluto obsesionada con las interacciones más propias de la esfera virtual y con el fuerte escrutinio que allí tiene lugar, ya que considera que sus perfiles en Instagram o Twitter deben ser, ante todo, un divertimento y una vía saludable para la promoción de sus numerosos proyectos. “Me gusta tener todos esos millones de seguidores y me divierte, pero no me hago la boluda“, ha asegurado.

“Es muy distinto haber crecido con un móvil en la mano o no. Yo ahora tengo 29 años y el hecho de no haber estado pendiente de lo que sucede en las redes me ha hecho tener mucha conciencia del curro y el foco que pongo en mis cosas. Pero yo sigo trabajando y trabajando, como siempre”, ha explicado la también modelo y diseñadora en conversación con el diario La Vanguardia.

