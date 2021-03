Netflix estrena el thriller mexicano “¿Quién mató a Sara?”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un nueva serie mexicana llega a Netflix: ¿Quién mató a Sara?, un thriller protagonizado por Manolo Cardona y Carolina Miranda que promete tener al espectador muy entretenido capítulo a capítulo.

La historia de esta nueva serie se centra en un crimen. Alex Guzmán (Manolo Cardona) regresa con sed venganza luego de pasar 18 años preso señalado como culpable por el asesinato de su hermana Sara, a quien no mató.

Fueron una serie de engaños de los Lazcano, familia de su mejor amigo y novio de su hermana, quienes lo convencieron de echarse la culpa, de asegurarle que quedaría libre por ser su hermana y el incidente sería tomado sólo como una confusión, pero no sucedió así. Alex Guzmán no pasó un sólo día preso pensar en hacer cobrar todo lo que le pasó a él y su familia, pues ahora está más que convencido que los Lazcano están detrás del asesinato.

Sin embargo, su venganza se complicará aún más cuando conozca a la más joven de la familia que tiene un la mitra, a Elisa (Carolina Miranda), pues la búsqueda de respuesta los unirá más de lo que deben.

“Es un thriller de misterio. Está muy bien escrita, muy bien formada. La verdad es que en mi caso personal, lo que me trajo de Elisa fue el hecho de buscar la justicia siempre y de investigar. Creo que Elisa se convierte como en el público y se pone a investigar junto con él qué fue realmente pasó y tratar de mantener un tono muy natural sin tanta algarabía de gesticulación y todo”, explicó en entrevista con SinEmbargo, la actriz Carolina Miranda.

La serie mexicana arriba al catálogo de Netflix después del éxito de Madre sólo hay dos que fue vista por 23 millones de hogares durante sus primeros 28 días de estreno, y ahora con la apuesta de un género diferente lejos de las comedias románticas y los melodramas que proliferan en estas producciones, algo que destaca su protagonista, el colombiano Manolo Cardona:

“Estamos muy acostumbrados en Latinoamérica con algunos géneros que sabemos hacer muy bien como la comedia, la comedia romántica, el melodrama, etc. Creo que este tipo de géneros (como el thriller) los estamos empezando a experimentar en Latinoamérica, ya le perdimos el miedo de contar historias diferentes, de contar otro tipo de historias. Nos dimos cuenta que sí podemos, desde a nivel de producción, a nivel de historias, a nivel actoral, y que el tono es muy importante en este tipo de series, que sea un tono natural, creíble. Creo que logramos todos estar en ese tono verosímil en donde la puesta en escena, la puesta de cámaras, todo ml que conlleva en hacer un thriller de verdad y creo que se logró. Estoy muy orgulloso de ser parte de esa serie y creo que el público la va a disfrutar muchísimo.

Elisa Lazcano regresa a México después de estudiar años fuera del país, al llegar se da cuenta que su familia guarda muchos secretos y está dispuesta a todo para descubrirlos. Ella sabe bien que a la cabeza su adinerada familia, su padre César (Ginés García Millán), lo que más les importa es guardar las apariencias. Y sí, no sólo con la muerte de Sara en su casa de descanso tuvieron que cuidar su imagen sino hasta sus propios hijos: Rodolfo (Alejandro Nones) y José María (Eugenio Siller), el primero siempre presionado por tomar los negocios de la familia y asumir el manejo de todo; y el segundo, por ser homosexual.

Rodolfo era el novio de Sara cuando ella fue asesinada, ahora vive con la culpa de su muerte y de ser complice en meter a la cárce al que era su mejor amigo, Alex.

“La presión familiar, el poder que tiene su padre sobre él, nunca lo dejó ser dueño de su vida, de sus ideas, de sus pensamientos de sus inquietudes. Después de la muerte de Sara 18 años atrás le cambio la vida a Rodolfo, lo hizo pasar esos años con mucha culpa con mucho remordimiento, pero sobre todo muy conflictuado internamente con la vida. El lograr con el personaje eso fue un proceso tiene un reto interesante como actor que requirió de mucho trabajo previo de mucha preparación”, explica Alejandro Nones.

Por su parte, Siller describe a su personaje Eugenio como un ser humano que “que siente que no pertenece a este mundo desde pequeño, donde no se siente a gusto, donde sabe que es diferente, hay algo que no cuadra. La familia tiene valores tan tradicionales, una familia de una posición socieconómica muy alta donde todo es pretensión, todo es el qué dirán. Este personaje creo que lo que viene es que me va enseñar a mí, y le va enseñar al público, lo que es el amor propio, aceptarte como persona, que no te importa lo que piensen los demás, siempre y cuando tú vivas plena y te sientas a gusto contigo mismo”.

¿Quién mató a Sara?, creada por el escritor chileno José Ignacio Valenzuela Güiraldes, conocido como “Chascas”, cumple con la función de mantener al espectador entretenido a través de sus diez episodios. Resucita el juego de mesa de CLUE (¿Quién es el culpable?) para que el público todo el tiempo esté formulando quién puede ser asesino de Sara y fallar y una otra vez al tiempo que lo intriga más.

“Me gusta mucho que sea una serie muy ágil. Todo el tiempo está pasando algo. En lo personal, y creo que va a pasar lo mismo con los espectadores, te obliga a interactuar desde el sillón. Estás gritando, le estás hablando al personaje, creo que es un truco muy bueno que aplica al escritor José Ignacio en un thriller: misterio, suspenso, tipo Agatha Christie. Te mete para que puedas sospechar de cualquier personaje”, agrega Eugenio Siller.

Para la actriz Claudia Ramírez, quien hace el papel de Mariana y esposa de César Lazcano, uno de los ingredientes principales de la serie son los personajes, que en situaciones extraordinarias son lo más honestos posibles:

“Lo divertido de estos personajes es que ellos tienen puntos débiles también muy marcados. Por el ejemplo el personaje de Ginés su debilidad es Mariana, y siempre termina refugiándose en ella. Eso es lo que tiene, no son tan malos ni tan buenos, pero tienen muchos puntos débiles que los hacen más humanos. A pesar de que son malos, son muy humanos y eso es lo rico de esos personajes”.

En América Latina y España cada vez son más las producciones originales que surgen en más plataformas, logrando un menú más amplio de opciones para ver.

En ambas regiones del mundo, unidas por el idioma, cada vez se tiene más propuestas diferentes para todo el público.

“Es muy bonito eso, que todo el mundo trabaje. Tenemos el vehículo fundamental que es nuestra lengua y crear industria es importantísimo. Hay series y hay historias para todo tipo de público, y lo bueno es que se pueden hacer, que den mucho trabajo y que se vea el talento de tanta gente que hay detrás e las cámaras”, destaca el actor español Ginés García Millán que justo también acaba de participar en la serie El Cid de Amazon Primer Video.

¿Quién mató a Sara? llega potente a Netflix, no sólo por su elenco y la forma en que mantendrá a su público entretenido, la serie fue traducida ocho idiomas y llegará hasta 190 países del mundo.

