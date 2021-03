Víctor Rivera, fundador de Bronx Parent Housing Network, fue arrestado por cargos de abuso sexual y sobornos

Víctor Rivera, exdirector de Bronx Parent Housing Network, fue arrestado acusado de enriquecimiento ilícito y abuso sexual mientras dirigía las redes de refugios para personas sin hogar más grandes de Nueva York.

Rivera se enriqueció durante años aceptando sobornos de contratistas que trabajaban para su organización sin fines de lucro, según documentos presentados en la corte federal de Manhattan, revela el diario The New York Times.

“Víctor Rivera buscó aprovechar su posición como director ejecutivo de una organización sin fines de lucro en una situación muy lucrativa para él mismo”, dijo la fiscal estadounidense en Manhattan, Audrey Strauss, en un comunicado.

Breaking News: Victor Rivera, the former head of one of the largest homeless shelter organizations in New York City, was arrested on bribery charges after a New York Times investigation uncovered misconduct claims. https://t.co/b1Mi3V19js

— The New York Times (@nytimes) March 24, 2021