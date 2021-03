Gwyneth Paltrow no puede dejar de bailar al ritmo de Cardi B

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La actriz Gwyneth Paltrow, gurú además de la vida saludable por medio de su marca ‘Goop’, ha sorprendido a propios y ajenos al sincerarse sobre la última de sus ‘obsesiones’ musicales, que al parecer no encaja demasiado bien en las ideas preconcebidas que solían tenerse sobre los gustos musicales de la estrella de Hollywood. De hecho, la cantante y presentadora Kelly Clarkson, quien recibió ayer miércoles a la oscarizada intérprete en su programa vespertino de la NBC, se quedó de piedra cuando Gwyneth puso de manifiesto que no podía dejar de bailar al ritmo del sencillo ‘WAP’, cortesía de las raperas Cardi B y Megan Thee Stallion.

Cierto es también que parte del asombro exhibido por la estrella de la música va ligado al repentino e inesperado baile que se marcó la exmujer de Chris Martin, con quien tiene a los ya adolescentes Apple y Moses, para tratar de imitar los sensuales y explícitos movimientos que ejecutan las autoras de la canción en el impactante videoclip. Una vez terminado el numerito, Kelly no dudó en aplaudir a rabiar y elogiar a la intérprete como una de las mejores invitadas que han pasado por su plató.

“¡Ya está, no hay más que decir! Voy a pedir que me entreguen la cinta para volver a verlo, porque me he quedado a cuadros. ¡Ha sido maravilloso! Dios, has ganado la competición para elegir al mejor invitado de la temporada. En serio, ha sido maravilloso, necesitaba eso para alegrarme el alma”, le ha dirigido una emocionada y todavía impresionada Kelly.

