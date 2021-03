Hinch elogió trayectoria de Miguel Cabrera y augura tiempos buenos para él

Está por comenzar la temporada 2021 de las Grandes Ligas y Miguel Cabrera se alista para defender por décima campaña seguida a los Tigres de Detroit. Su nuevo mánager, A.J. Hich, se deshizo en elogios hacia la carrera exitosa del venezolano en la MLB.

“Tener una consistencia como la que mostró Cabrera y hacerlo por casi dos décadas es una buena motivación y supera lo que yo pueda decirle o ilustrarle a un joven equipo”, manifestó Hich a la AP en Lakeland, Florida.

Cabrera es la cara de la novena bengalí y su estirpe representa una figura de impacto en todo el beisbol de Estados Unidos. Por años se dedicó a poner números dignos de ser considerado al Salón de la Fama y todavía tiene tiempo para aumentar sus topes personales.

De acuerdo con el portal Baseball Reference, el nativo de Maracay presume un promedio al bate de .313, luego de conectar 2.866 hits en 9.153 turnos. Si se mantiene sano, este año podría arribar a la cifra histórica de los 3.000 imparables, solo está a 134.

Despachó 581 dobles, 17 triples y 487 jonrones. En tal sentido, también podría conseguir los 600 batazos de dos bases y los 500 vuelacercas, guarismos que lo dejaría firme en su camino a Cooperstown. También muestra 1.729 impulsadas y 1.457 anotadas.

“En cuanto a la consistencia que ha tenido Miguel… Las rutinas que desarrolló y poner esos números monstruosos, sólo puedo decir que es impresionante. Es un buen pelotero”, afirmó el timonel de los Tigres.

Miguel Cabrera's "big-kid spirit" continues to be the key to getting the engine started in Detroit.@AJHinch: "I've seen @MiguelCabrera's spirit lift a little bit that better times are ahead."@Tigers | #Tigers | #DetroitRoots pic.twitter.com/WyNUxh1snb

— MLB Network Radio on SiriusXM (@MLBNetworkRadio) March 23, 2021