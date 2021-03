María Elena Salinas: “Más le vale al mundo estar preparado para el éxito de la mujer, ya no hay marcha atrás”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En el marco de la conferencia “Poderosas Virtual” que celebra la revista People, conversamos con María Elena Salinas (66), periodista independiente y colaboradora de CBS News. Además a nivel hispano el público la vio crecer a través de las pantallas de Univision desde 1987 como copresentadora del Noticiero de dicha cadena. En este evento con People Salinas estará hablando sobre el camino al éxito, y sobre esto conversamos con ella, para saber cómo ha sido su camino al éxito en una industria tan competitiva y que durante años estuvo liderada por hombres.

1. ¿Cómo describirías tú el camino al éxito de la mujer latina, en Estados Unidos; al obtenerlo es este tan enriquecedor, como lo es para un hombre, también latino en este país?

El camino es más difícil, con más obstáculos para la mujer latina que para el hombre, pero también más gratificante. Considero que las mujeres apreciamos y celebramos nuestros logros y no los tomamos por un hecho.

2. ¿Existe igualdad en el camino al éxito entre hombres y mujeres en el mundo de la televisión?

Aún no existe la igualdad en el mundo de la televisión, pero hay más mujeres que están exigiendo sus derechos y mostrando que pueden hacer lo mismo que un hombre, y como yo siempre digo, lo hacen mejor y en tacones. Las mujeres estamos mostrando que somos multifacéticas y no le tenemos miedo a los retos.

3. En el camino al éxito, ¿es más fácil para un hombre o para una mujer envejecer delante de las cámaras?; se le permite a la mujer mantenerse vigente y seguir con su carrera delante de la pantalla o esto aún sigue siendo casi un imposible?

No se trata de que “se le permita” a una mujer envejecer delante de las cámaras, sino que nosotros nos permitamos seguir creciendo y seguir dando lo mejor de nosotras. Si hay alguien (una empresa) que no sabe apreciar la experiencia que viene con los años, es su pérdida.

4. ¿Existen más oportunidades o mayor igualdad para la mujer en la televisión latina o en la televisión anglosajona?

Es igual. El mundo está cambiando y se le está dando mayor importancia a la equidad y diversidad. A la mujer aún se le trata de de encajonar en la cobertura de ciertos temas en noticias, pero hemos mostrado que no hay límite en lo que podemos hacer, y las empresas lo están poco a poco reconociendo.

5. ¿Cuál es el precio que has tenido que pagar, o qué has tenido que sacrificar para llegar a ser la María Elena Salinas que hoy eres, la Maria Elena que describen como la pionera y periodista independiente, la famosa colaboradora de CBS News?

No sé si llamarlo “sacrificio” pero definitivamente para mi lo más difícil ha sido el sentir que en algún momento les he faltado a mis hijas. Eso siempre fue mi debilidad, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que no les hizo falta su mamá porque yo hacía hasta lo imposible, por darles la calidad de tiempo que no les podía dar en cantidad. Y hasta cierto punto creo que mi carrera les ha servido para darse cuenta de que todo es posible en esta vida.

6. ¿Crees que el mundo está preparado para el éxito de la mujer? ¿Qué crees que hace falta?

Más le vale al mundo que esté preparado para el éxito de la mujer porque ya no hay marcha atrás. Cada vez surgen más oportunidades para que niñas tengan acceso a la educación y la preparación que se necesita para salir adelante y mostrar la equidad. Y ahora tienen muchos ejemplos a seguir, se pueden ver reflejadas en las mujeres que les han estado abriendo el camino.

7. La mujer en la televisión: ¿es justo el papel que la mujer desempeña en la actualidad en la TV, ya sea desde programas de entretenimiento, noticias, o desde la producción y la dirección?

Sí, aunque aún tenemos un camino por recorrer. En mi experiencia he visto a mujeres desempeñar puestos claves de liderazgo en las empresas donde he trabajado. Durante varios años la dirección de noticias de Univision estuvo encabezado por mujeres y actualmente en CBS todos los puestos claves en el departamento de noticias están encabezados por mujeres, mujeres fuertes, inteligentes y capaces. Pero reconozco que les tomó llegar allí, y eso mismo se tiene que reproducir en otras redacciones alrededor del mundo.

8. ¿Cuál es la opinión que te merecen el resto de panelistas que comparten contigo este espacio de “Poderosas Virtual”: Rosie Rivera, Carolina Sandoval, Adamari López, Roxana Flores, Mariela Dabbah?

Las mujeres que están encabezando los paneles de poderosas virtual están allí porque se han ganado el respeto de quienes las siguen con su arduo trabajo y su ímpetu para salir adelante. People en español no se equivoca, supo elegir bien a quienes tienen algo que ofrecer y algo que aportar a la superación de las mujeres que nos estarán viendo.

9. Para finalizar: ¿Cuál es el tu mensaje, el mensaje que María Elena Salinas le puede dar a esas mujeres latinas que hoy por hoy quieren llegar a ser como ella, mujeres que viven en países como México, El Salvador, Honduras, etc, y que a diario luchan por vivir en medio de tanta violencia -feminicidios-, corrupción, injusticias, desigualdad…?

El mensaje que le daría a esas mujeres es que usen su voz, y si nadie las escuchan suban su voz. El silencio es complicado. Y que sepan que hay un mejor camino, y por muy complicado que sea buscarlo y seguirlo, vale la pena. No están solas.

Para celebrar y empoderar a las mujeres durante el Mes de la Historia de la Mujer, La Conferencia “Poderosas Virtual” de People en Español dará la oportunidad de aprender de las mejores expertas en el mundo del emprendimiento, liderazgo, finanzas, y salud y bienestar.

Entre las panelistas de este foro en este año están: Adamari López, actriz y presentadora de TV; María Elena Salinas, periodista independiente y colaboradora de CBS News; Ángel Merino, famoso maquillador y fundador de la marca de cosméticos Artist Couture; Carolina Sandoval, creadora de contenido y presentadora; Rosie Rivera, CEO de JRE Enterprises; y Nely Galán, emprendedora y escritora de bestsellers de la lista de New York Times.

La Conferencia “Poderosas Virtual” será gratuita y está programada para el 26 de marzo del presente año. Para registrarse, hacer clic AQUÍ.

