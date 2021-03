Más picks: Oklahoma City Thunder continúa su colección

Este jueves se cierra la ventana de traspasos en la NBA. Mientras los contendores suelen ir a por piezas apetecibles que solucionen de inmediato sus falencias, otros equipos son la cara contraria que equilibra la balanza: apuestan por jugadores jóvenes o selecciones de futuros Draft. El Oklahoma City Thunder es la fiel representación del último caso mencionado.

No quedó nada de aquel equipo que en su momento llegó a las Finales, e incluso de otras figuras como Paul George que llegaron después. Y un año más, optaron por sumar futuros picks. Traspasaron a George Hill a Philadelphia, en una operación a tres vías en la que recibieron a Austin Rivers, Tony Bradley y lo más importante para Sam Presti, gerente general del equipo: dos selecciones de segunda ronda para venideros Drafts.

The Oklahoma City Thunder are finalizing trading George Hill to the Philadelphia 76ers, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021