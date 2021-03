NYPD busca a pervertido que se expuso en el Metro a plena luz del día

NYPD divulgó la foto de un pasajero solicitado por presuntamente masturbarse frente a una mujer dentro de un vagón del Metro en Brooklyn (NYC).

Según la policía, la mujer de 20 años estaba sentada abordo de un tren de la línea L con destino a Manhattan el sábado alrededor de las 2 p.m., cuando el pasajero no identificado se ubicó frente a ella. Mientras el Metro se dirigía hacia la estación Morgan Avenue en East Williamsburg, el sospechoso se expuso y comenzó a masturbarse a la vista de la joven, reportó Pix11.

Ella se bajó del tren cuando se abrieron las puertas en esa estación, mientras el hombre permaneció a bordo, en ruta desconocida, dijo la policía.

NYPD publicó las fotos, esperando que el público ayude a identificarlo. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for PUBLIC LEWDNESS : On Saturday March 20, 2021 @ 2:00 P.M., aboard a N/B “L” train in the vicinity of Morgan Ave @NYPD90PCT a unknown male masturbated in front of a 20 year old victim. Any info call us @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $2500. pic.twitter.com/bgjkr8VJil

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 24, 2021