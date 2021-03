Pésima noticia: jonronero dominicano Eloy Jiménez se perderá casi todo elaño

Parecía una jugada sin tantas complicaciones para Eloy Jiménez en el leftfield de los Medias Blancas de Chicago, corrió a intentar capturar un batazo que llevaba destino de jonrón y terminó lastimado. Tras realizarse los respectivos estudios médicos se confirmó lo peor: debe pasar por quirófano.

De acuerdo con el reporte de Scott Merkin, de MLB.com, el dominicano Jiménez se rompió el tendón pectoral izquierdo. Lesión que requiere cirugía para su sanación, por tanto se perderá entre 5 y 6 meses de actividad con Chicago White Sox.

Uno de sus objetivos en el presente Spring Training era mejorar su capacidad para fildear ese tipo de batazos. Requería tener más alcance para convertirse en un pelotero más completo en el equipo que dirige Tony La Russa.

Su WAR defensivo de -2.0 indica su inestabilidad e ineficiencia en la defensa. Trabajaba en mejorar ese aspecto, y ahora se lesionó. Causándole un dolor de cabeza a la gerencia y al equipo en sus aspiraciones de meterse en los playoffs.

Not good. Eloy exits the game after trying to rob a home run. pic.twitter.com/7rQ0BDbwy7

— White Sox Talk (@NBCSWhiteSox) March 24, 2021