Activaron “pasaporte anti COVID” para acceder a eventos en Nueva York

“Excelsior Pass”, el anunciado “pasaporte anti COVID de la gobernación de Nueva York”, ya es una realidad, como opción digital para mostrar más fácilmente que una persona se ha vacunado o ha tenido resultados negativos en pruebas recientes, requisito exigido al ingresar a eventos en el estado.

Los usuarios podrán llevar sus comprobantes en papel o almacenados en sus teléfonos inteligentes utilizando la aplicación “Excelsior Pass Wallet”, donde cada prueba mostrará un código QR seguro. La plataforma es similar a la tarjeta de embarque de una aerolínea; es de uso gratuito y voluntario, pero agilizará los trámites de entrada.

El Madison Square Garden comenzará a usar la tecnología la próxima semana, dijo la gobernación. Y también lugares de arte, entretenimiento y eventos más pequeños. El sistema fue desarrollado con Digital Health Pass de IBM, con un énfasis especial en la privacidad, apuntó Pix11.

Los ciudadanos interesados ​​en utilizar Excelsior Pass pueden obtener más información aquí; y las empresas que quieran participar tienen detalles disponibles en esta página.

