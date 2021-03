Brooklyn Nets: obligados a ganar el título de la NBA

Los Nets acaban de oficializar la firma de LaMarcus Aldridge, ala-pívot que ha sido All-Star en siete oportunidades, y que arriba a Brooklyn tras ser cortado por San Antonio. Aldridge no pudo ser traspasado antes del cierre de mercado en la NBA, por lo que firmó una recisión de contrato y perdonó dinero para poder estampar su firma como agente libre en un equipo contendiente al título.

Aunque todo indicaba que su destino sería Miami, LaMarcus fue tentado por la más grande posibilidad de ganar un título que se le ha hecho esquivo durante 15 temporadas en la liga. Suma 19.887 puntos (19.4 puntos por juego), 8.454 rebotes (8.3 rebotes por juego) y 1.129 bloqueos (1.1 bloqueos por juego) a lo largo de su carrera.

Aunado a sus siete selecciones al Juego de las Estrellas, Aldridge también ha sido elegido para formar parte del mejor quinteto de la NBA en cinco ocasiones.

En postemporada -72 partidos, todos como titular-, LaMarcus Aldridge promedia 20.8 puntos, 8.5 rebotes, 1.7 asistencias y 1.4 bloqueos. Con 35 años aún exhibe un nivel de calidad para fortalecer a una plantilla que antes de su llegada asustaba a cualquier rival que tuviese enfrente.

Los Brooklyn Nets pueden presumir aún más de contar con un quinteto de All-Stars. Entre Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin y DeAndre Jordan suman 41 apariciones en el Juego de las Estrellas.

En la temporada pasada, los Lakers, equipo que terminó ganando el título, sumaba una plantilla con 37 selecciones en el All-Star Game. ¿Estamos ante una premonición? Probablemente.

The @BrooklynNets had to do all this just to *attempt* to beat @KingJames.

Durant- 11x All Star

Harden- 9x All Star

Kyrie- 7x All Star

Aldridge- 7x All Star

Griffin- 6x All Star

D. Jordan- 1x All Star

— Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) March 27, 2021