Juventud, divino tesoro de la Selección de Estados Unidos

La Selección de Estados Unidos sumó su segundo triunfo en la presente Fecha FIFA. Paso perfecto para los dirigidos por Gregg Berhalter, que previamente habían goleado a Jamaica (4-1). La victoria de este domingo sobre Irlanda del Norte (1-2) es más importante aún: fue la primera ante un país europeo desde 2015. Y además, nuevamente los jóvenes estadounidenses fueron las figuras del encuentro.

FULL TIME! 🇺🇸 Goals from Gio Reyna and Christian Pulisic push the #USMNT to a 2-1 against @NorthernIreland. 🇺🇸 We extend our unbeaten run to nine matches (8-0-1). 🇺🇸 We earn our first away win against a European opponent since June 10, 2015 vs. 🇩🇪. Well done boys! 👏 pic.twitter.com/vemrhouRAI — U.S. Soccer MNT (@USMNT) March 28, 2021

Los “niños” que ilusionan a Estados Unidos

Giovanni Reyna (18) abrió el marcador con un zapatazo que gracias a un desvío dejó fuera de toda posibilidad al arquero rival.

You ❤️ to see it. 18-year-old Gio Reyna opens the scoring for the 🇺🇸 off a feed from Tim Ream. #NIRvUSA #TheFutureIsUS pic.twitter.com/ly6ELC7HTS — U.S. Soccer MNT (@USMNT) March 28, 2021

Por su parte, Christian Pulisic (22) aumentó la ventaja en Belfast, capital de Irlanda del Norte, con un lanzamiento desde el punto de penal.

Cool as ya like. 😎@cpulisic_10 slots it straight up the middle to give the 🇺🇸 a 2-0 lead in Belfast. pic.twitter.com/gDXDDpj9C3 — U.S. Soccer MNT (@USMNT) March 28, 2021

Aunado a ello, de los cinco ingresos realizados por el técnico estadounidense, cuatro fueron jugadores de 22 años o menos: Bryan Reynolds (19), Daryl Dike (20), Chris Richards (21), Brendan Aaronson (20) y Luca de la Torre (22). Lo mejor es que el mencionado cuarteto de jóvenes hacen vida en equipos europeos: Roma (Italia), Barnsley (Inglaterra), Hoffenheim (Alemania) y Heracles (Holanda).

Los laterales titulares, Sergiño Dest (20) y Antonee Robinson (23), son habituales en el FC Barcelona y en el Fulham. Yunus Musah con solo 18 años ya suma 25 partidos con el Valencia de España. Pulisic (Chelsea) y Reyna (Borussia Dortmund) lideraron el ataque.

Joshua Sargent (21, Werder Bremen) se quedó en el banquillo. Otras figuras como Timothy Weah (21, Lille), Tyler Adams (22, RB Leipzig), Weston McKennie (22, Juventus) y Konrad de la Fuente (19, FC Barcelona B) no estuvieron para este fecha.

Ante Jamaica, Dest y Aaronson se hicieron sentir como goleadores. Este vez fue el turno de Reyna, quien marcó por segunda vez con la seleccion mayor; y de Pulisic, quien sumó su 15to tanto con la camiseta estadounidense, siendo el segundo jugador más joven en conseguirlo (22 años, 191 días), solo por detrás de Landon Donovan (21 años, 320 días).

Estados Unidos sigue confeccionando su plantilla con jóvenes que ya despuntan en clubes top del mundo. Son una selección competitiva e ilusiona el futuro que tiene por delante, pensando en el objetivo mayor: la Copa del Mundo 2026, en la que serán una de las sedes.