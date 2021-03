Los momentos más románticos de Joe y Jill Biden en la Casa Blanca

La historia de amor del presidente Joe Biden y su esposa Jill ha sido contada por ellos mismos en varias ocasiones, pero la pareja ha mostrado su cariño en público, confirmando el tipo de relación que llevan.

Algunos de los momentos más románticos entre la pareja se han vuelto virales en fotos y videos, incluso antes de la elección del 2020.

Lo primero que hicieron al llegar a la Casa Blanca, los Biden se fundieron en un abrazo, antes de entrar al que será su nuevo hogar por al menos cuatro años.

President Joe Biden and First Lady Dr. Jill Biden pause for a hug before entering their new home. 🥰 pic.twitter.com/K6pN9TfjQa

El 29 de enero, la pareja se despidió de beso antes del primero viaje del presidente Biden en el Marine One, para visitar el Centro Médico Nacional Walter Reed.

President Joe Biden kisses first lady Jill Biden before boarding Marine One to visit troops at Walter Reed National Military Medical Center. pic.twitter.com/UBIhDddLO4

Este año, los adornos por el Día de San Valentín llamaron la atención en la Casa Blanca con el despliegue de corazones con mensajes positivos, de amistad y amor.

“Solamente quería un poco de alegría. Con la pandemia, todos se siente un poco desanimados. Entonces, es solamente un poco de alegría. Un poco de esperanza. Eso es todo”, dijo la Primera Dama.

El recorrido con el presidente Biden estuvo acompañado de abrazos y besos.

"I just wanted some joy. With the pandemic, just everybody's feeling a little down. So, it's just a little joy. A little hope. That's all." pic.twitter.com/n60nX7tdXj

Después de un viaje al Campo David, la pareja presidencial volvió a la Casa Blanca hace una semana y se abrazaron y besaron en los jardines camino a la residencia oficial.

President Joe Biden and first lady Jill Biden return to the White House after a trip to Camp David. Photo by @erinscottphoto pic.twitter.com/3x3L8TWOlC

Las muestras de cariño de los Biden no es algo nuevo. Ya se mostraban así cuando él era vicepresidente y ella segunda dama, pero también lo hicieron durante la campaña electoral.

Un video en particular se volvió viral. Jill recibe a su esposo con alegría, un abrazo y beso. Luego hablan que la única forma de crear unidad en EE.UU. es como se haría con una familia rota, “con amor y entendimiento, con pequeños actos de bondad”, dijo ella.

Jill Biden made the case for husband Joe Biden with a speech that was both personal and political.

"How do you make a broken family whole? The same way you make a nation whole: with love and understanding and with small acts of kindness." https://t.co/p9V8ihc4KC #DemConvention pic.twitter.com/9E2jPnfdi1

— ABC News Politics (@ABCPolitics) August 19, 2020