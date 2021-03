Mbappé falló: primer penal errado desde 2019

Por segundo partido consecutivo, Kylian Mbappé chocó contra una muralla que le impidió conseguir el gol. Esta vez fue el arquero kazajo Aleksandr Mokin, quien le atajó un penal en la victoria de Francia sobre Kazakhstan (0-2). ¿La noticia? Mbappé falló un penal por primera vez desde 2019.

Mbappé falló tras conseguir un penalti que no hubiese existido si el astro francés le pasaba el balón un segundo antes a Thomas Lemar, quien habría quedado sin rival al frente, solo para empujarla al arco.

A minute later he missed a penalty.

Kylian Mbappe chose not to pass to Thomas Lemar with the goal gaping.

Su lamento luego del fallo lo dice todo. No pudo ser determinante contra Ucrania, y además no fue titular ante Kazakhstan (entró por Martial al 59′), por lo que cuando entró, tenía ganas de sobra de anotar. Se quedó corto en la más clara que tuvo, así como en otra acción en la que se combinó de maravilla con Ousmane Dembélé.

📸: Kylian Mbappe reacts to his first penalty miss for club or country since April 2019 pic.twitter.com/YAyh136xb4

