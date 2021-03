¿Qué tan grave es la lesión de Robert Lewandowski?

Las alarmas fueron encendidas en Baviera. Durante el juego de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 entre Polonia y Andorra, el delantero del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, sufrió una lesión que lo obligó a retirarse del encuentro.

Lewandowski se dañó el ligamento colateral de la rodilla derecha. Y aunque generalmente todo lo que involucra a los ligamentos en una lesión suele ser trágico, por fortuna para el polaco podría ser cuestión de unos días, siempre y cuando se trate debidamente.

Por ende, el bombardero que lidera la tabla goleadora de la Bundesliga regresó a Alemania para tratarse inmediatamente. Habitualmente, este tipo de lesión se supera en un período que comprende entre 5 y 10 días.

Aunque no debería ausentarse muchos días, Robert Lewandowski podría perderse dos partidos vitales en la temporada del Bayern Munich, que por lo pronto es perfecta.

El sábado 03 de abril vuelve la liga alemana. El Bayern enfrentará al RB Leipzig, segundo en la tabla. La distancia es de cuatro puntos. Una caída de los líderes avivaría la pelea por un título que para los dirigidos por Hansi Flick se ha hecho costumbre ganarlo año tras año.

Tres días después será el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, ante un PSG con ganas de revancha por la final del año pasado. En una semana los bávaros se juegan mucho, y necesitan a su principal referente en ataque.

