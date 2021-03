Cohete espacial de la empresa SpaceX de Elon Musk explota al intentar aterrizar

El martes, un prototipo de nave espacial de SpaceX, llamado Starship SN11, fue puesto a prueba y se destruyó al fallar el aterrizaje.

El vuelo sin tripulación del cohete de próxima generación construido por la compañía de vuelos espaciales de Elon Musk despegó de las instalaciones de Starship en Boca Chica, Texas, a las 8 a.m., hora local, en medio de una densa niebla sin visibilidad real.

Encendió sus tres motores Raptor y se elevó a una altitud de aproximadamente seis millas (10 km).

Las cámaras a bordo mostraron al SN11 agitando sus aletas sobre un montón de nubes momentáneamente antes de comenzar su descenso.

Las cámaras SpaceX se congelaron cuando los Raptors comenzaron a encenderse para aterrizar. A causa de toda la niebla, no está claro exactamente cuál fue el problema, lo único que se sabe es que el SN11 explotó.

No está claro si el SN11 tuvo un aterrizaje forzoso, explotó en el aire o quizás el sistema de terminación de vuelo se activó para destruir el vehículo antes de que golpeara el suelo.

“Algo significativo sucedió poco después del inicio de la quema de aterrizaje. Debería saber qué fue una vez que examinemos (el despegue) más tarde hoy”, tuiteó Elon Musk poco después.

Looks like engine 2 had issues on ascent & didn’t reach operating chamber pressure during landing burn, but, in theory, it wasn’t needed.

Something significant happened shortly after landing burn start. Should know what it was once we can examine the bits later today.

— Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2021