Adriana Fonseca revela que la confundieron con una sexoservidora en un viaje que hizo a Las Vegas

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Adriana Fonseca contó su amarga experiencia en una visita que realizó a Las Vegas para ir de compras, pues el conductor de un taxi la confundió con una sexoservidora y todo por no entender bien el inglés.

“Me subo con unos microshorts porque era verano, le doy la dirección, me empieza a hacer preguntas y le empiezo decir a todo: ‘yes, yes, yes’. Platicando que esto que el otro, me hace una pregunta y en eso yo ‘muy bilingüe’ respondiéndole que sí. Me dice: ‘¿are you a whore?‘, en español ‘¿eres una puta?’, así”, contó Fonseca.

Ante la afirmación de Adriana, el conductor se paró en un motel, lo que la hizo reaccionar.

“Empecé a gritar, empecé a llorar. Yo pensé que me estaban raptando. Entonces ahí como pudimos a señas, a gritos y el señor asustadísimo me medio entendió y salimos de ahí”.

Ahora, reconoce que fue su primer choque cultural que tuvo en Estados Unidos, país al que se mudó.