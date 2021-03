Bebé fue apuñalada en el cuello por su madre, usando tijeras; luego intentó suicidarse

Anne Akers supuestamente cortó el cuello de su hija de 3 años con un par de tijeras y luego intentó suicidarse, en un vecindario de Maryland próximo a Washington DC.

La sospechosa madre de 28 años fue acusada de intento de asesinato, entre otros cargos, por el ataque dentro de su casa en el vecindario Wheaton-Glenmont, el sábado 27.

Un familiar llamó a la policía esa mañana cuando fue a la casa y encontró sangre en el piso. Los agentes que respondieron encontraron a Akers sosteniendo una manta, en el suelo de un dormitorio con una herida en la garganta, según la policía del condado Montgomery.

Debajo, encontraron a su hija de 3 años con un corte en el cuello que “amenazaba su vida”, dijeron las autoridades. La menor fue trasladada de urgencia a un hospital local en helicóptero en graves condiciones, pero estabilizada, reportó New York Post.

