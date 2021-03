Delantero colombiano es apodado “Almanaque” por una razón sorprendente

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En el nuevo siglo los padres de la nueva generación se han vuelto muy creativos para combinar los nombres de sus hijos. “Almanaque” Efmamj Jasond González, es la prueba real de las nuevas tendencias, su nombre es llamativo y exótico.

La explicación rápida de su nombre se debe a que sus padres, con una creatividad totalmente original, se tomaron 9 meses meses de gestación del niño para decidir que su nombre sería juntando las iniciales de los 12 meses del año.

Efmamj: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, como primer nombre. Jasond: Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, como segundo nombre. Le gusta que lo llamen por su primer nombre, pero a las personas se les resulta más sencillo decirle Jasond.

El actual delantero del All Boys explicó para As Colombia el origen de su nombre: “Nació por mi padre, porque él quería tener un varón primero, pero nació una nena. Mi mamá no quería tener más hijos, pero él le dijo que tenían que tener el varón porque ya le tenía el nombre. Nací y me iban a poner Efmamjjasond Jonatan, pero mi mamá dijo que no porque me iban a llamar Jonatan. Hubo como un pleito ahí pero igual quedé solo Efmamjjasond”,

Asegura que su mamá es la única persona que lo llama Efmamj. Aunque si está molesta lo llama por su nombre completo: “cuando está brava lo dice completo y lo dice espectacular, perfecto”.

Almanaque marcó en su último partido

Efmamj González, de 21 años de edad, se formó en el Atlético Nacional y luego pasó a San Lorenzo de Almagro, en Argentina. Ahora busca continuidad en la Primera Nacional (segunda categoría) con el All Boys.

El sábado pasado el Albo goleó 3 – 0 a Ferro y el colombiano marcó el tercer tanto, saliendo desde la banca. Su club lo celebra con su apodo perfecto: Almanaque.