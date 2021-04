Muestran por primera vez los videos de la cámara corporal de Derek Chauvin

Este miércoles el público pudo observar por primera ocasión la perspectiva de Derek Chauvin, ex policía de Minneapolis tras el incidente en el que murió George Floyd.

“Esa es la opinión de una persona”, dijo Chauvin al subir a la patrulla, luego de ser confrontado por un testigo tras el arribo de la ambulancia que se llevó a Floyd al hospital.

Charles McMillan, witness who was speaking to George Floyd minutes before Derek Chauvin kneeled on his neck, breaks down in tears after seeing the body camera footage of Floyd crying out for his mom.pic.twitter.com/8Fhgb6lAsV

— Rantt Media (@RanttMedia) March 31, 2021