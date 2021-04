Tiroteo en un complejo de departamentos de California deja varios muertos

Un tiroteo, que tuvo lugar en un complejo de departamentos en la ciudad de Orange, California, habría dejado varías víctimas fatales, según autoridades.

Policías respondieron el ataque del agresor, que podría haber dejado al menos cuatro muertos y seis heridos.

Multiple people dead after MASS SHOOTING in Orange County, California. This has been determined a mass casualty incident. Multiple injuries reported as well. An officer involved shooting occurred with an altercation with the suspect- suspect in custody pic.twitter.com/m5xUefrKUE

