Bajas temperaturas afectan varios estados de EE.UU. en plena primavera; en Ohio esperan hasta 4 pulgadas de nieve

Un sistema de aire frío en plena primavera dejaría algunas pulgadas de nieve en estados como Ohio y bajas temperaturas en esa y otras demarcaciones de Estados Unidos entre hoy y mañana.

En condados del municipio de Cleveland, como Ashtabula y Geauga, se estarían reportando entre una y cuatro pulgadas de nieve, según los pronósticos.

Cleveland 19 informó este jueves que un accidente en I-90 en la zona de Rocky River que involucró aproximadamente 12 vehículos obligó a cerrar parte de la vía.

Un reporte de Telemundo también destaca las bajas temperaturas que se registran a partir de hoy no solo en Ohio, sino en ciudades como Orlando y Miami, en Florida; Chicago, en Illinois; Amarillo, Houston y Dallas, en Texas; Kansas City, Misuri, y Nueva York.

En algunas de estas zonas, las temperaturas bajarán hasta los 30 °F.

“La oscilación de vientos está siendo de norte a sur, es decir, viene proveniente del polo norte y comienza a descender hacia el sureste de los Estados Unidos. Es por eso que las temperaturas van a empezar a caer”, explicó el meteorólogo de la cadena hispana Carlos Robles.

Afortunadamente, las condiciones mejorarán a medida que avance el fin de semana.

Las nevadas en ciudades como Cleveland serían resultado del llamado “efecto lacustre” (“lake-effect) que se reporta cuando una masa de aire frío pasa sobre grandes depósitos de agua cálida de un lago.

El Servicio Nacional de Meteorología informó en su cuenta de Twitter del impacto del fenómeno en la región.

“Una banda de nieve de efecto lacustre intenso se mueve por la zona metropolitana de Cleveland hacia Akron. Muy baja visibilidad y condiciones que cambian rápidamente son probables bajo la banda de nieve pesada. ¡Tómenlo bien SUAVE!”, lee un tuit esta mañana.

An intense #LakeEffect snow band is moving through the #Cleveland metro down to Akron area. Very low visibility and rapidly changing road conditions are likely under this heavy snow band. Take it very SLOW!#OHwx #PAwx #ThisIsCLE #NWS #CLEwx #Ohio #AprilFools #AprilFoolsDay pic.twitter.com/4iQQTmOexi

— NWS Cleveland (@NWSCLE) April 1, 2021