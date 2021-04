Bebé y dos adultos apuñalados en el Bajo Manhattan

Un bebé de un año y sus jóvenes padres fueron acuchillados en un ataque aleatorio cerca de Battery Park (NYC) ayer.

El hecho sucedió alrededor de las 5:50 p.m. en State St cerca de Pearl St, dijo la policía. Las víctimas fueron un hombre de 22 años que recibió un corte en la cabeza, una mujer de 23 años atacada en el labio y su hijo bebé cortado en la barbilla, dijo la policía.

NYPD detalló que las víctimas eran judíos ortodoxos, pero el atacante no dijo nada antes ni después de atacarlas.

Las tres víctimas fueron tratadas por cortes menores por socorristas en la escena y se negaron a recibir más atención médica.

Los policías recuperaron un cuchillo después de inspeccionar el área. Un sospechoso de 30 años fue detenido, pero no fue identificado de inmediato. Según New York Post, se trata de un hombre que estaba en libertad condicional por intento de asesinato.

Salió libre el mes pasado, tras pasar varios años preso después de declararse culpable de intento de asesinato durante un violento robo en 2011 en el Upper East Side, según las fuentes.

