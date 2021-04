Khloé Kardashian está muy orgullosa de sus redondeados mejillones

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Khloé Kardashian ha ofrecido toda una lección de amor propio y confianza en sí misma al explicar la forma en que, con el transcurso del tiempo y un cambio total de actitud, ha pasado de sufrir un gran complejo a cuenta de sus redondeadas mejillas a sentirse muy “orgullosa” de ellas y a reivindicarlas como una de sus principales señas de identidad estética.

“La verdad es que está siendo muy divertido. A medida que me voy haciendo mayor, más y más gente me dice que me parezco más a mi madre”, ha revelado la celebridad sobre los paralelismos de los que empieza a ser objeto con respecto a su progenitora, la ‘momager’ Kris Jenner. “Las dos tenemos unos carrillos muy abultados, y eso es algo que me costaba aceptar cuando era más joven“, ha añadido sobre las impresiones tan diferenciadas que han marcado su relación con esta parte de su rostro.

“Durante buena parte de mi vida, la gente se reía de mí por tener unas mejillas tan gorditas. Pero a medida que te haces mayor, dejas de darle importancia a esas cosas y empiezas a valorar lo que tienes porque es realmente tuyo. Hay gente que no sabía si mis mejillas eran de verdad o no, y se preguntaban que por qué hay personas que pagarían por tenerlas. Pero a mí me encantan”, ha explicado en la misma conversación.

