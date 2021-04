Mexicano Luis Urías realizó una atrapada de Superman en el Opening Day

Como Superman: así atrapó el mexicano Luis Urías la primera pelota de la temporada 2021. Rápidamente, en el primer turno del partido entre Milwaukee Brewers y Minnesota Twins, una pelota salió disparada del bate del venezolano Luis Arráez, pelota que en el 99% de las veces termina siendo un hit. Pero el oriundo de Sinaloa tenía como objetivo empezar el año con el pie derecho y se lanzó con los brazos extendidos realizando una atrapada al alcance de pocos.

First play of the year. Already a highlight for Luis Urias.#ThisIsMyCrew | #MakeItMajor pic.twitter.com/nwWqNUxrfh

— Milwaukee Brewers (@Brewers) April 1, 2021