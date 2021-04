La empezó y quiere terminarla: Conte va encaminado a romper racha de la Juventus

Por nueve temporadas consecutivas la Juventus ha impuesto una dictadura en la Serie A gracias a su alta efectividad en el juego. La supremacía parecía que iba a continuar un año más con la dupla Pirlo – Cristiano Ronaldo, hasta que Antonio Conte salió a interponerse en el camino.

En la temporada 2011 – 12 el propio Conte dio el puntazo inicial del régimen dictatorial de los juventus en Italia. Fue el técnico del equipo campeón que tuvo esa vez a Andrea Pirlo como el conductor de la mitad de la cancha, recién llegado del AC Milán.

Nueve años después, en los que Allegri y Sarri dieron continuidad al trabajo que empezó Antonio, el Inter está dispuesto a poner fin a la racha. Tras su victoria de este sábado contra el Bologna, llegaron a 68 puntos en 28 juegos disputados.

Todavía les restan 10 encuentros para consumar el campeonato, pero de momento superan al AC Milán por 8 puntos, a la Atalanta por 10 y a Juventus por 12. Y tiene un partido menos que los milanistas y los de Bérgamo.

Nine league wins in a row and just look at what that means to Antonio Conte and his players.

Eight points clear… they can smell the Scudetto 🏆 pic.twitter.com/edxWgIZFID

— DAZN Canada (@DAZN_CA) April 3, 2021