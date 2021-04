Histórico: Shohei Ohtani alcanzará un logro que no se ve desde 1903

Shohei Ohtani logrará un hito esta noche. En el juego estelar de la jornada dominical de la MLB, el japonés será el abridor de los Angelinos de Anaheim, y además, estará ubicado como segundo en el lineup para enfrentar a las Medias Blancas de Chicago.

En las Grandes Ligas, que un abridor esté al mismo tiempo en el top 2 del orden al bate no ocurre desde 1903, hace exactamente 118 años. Más de un siglo pasó para que un atleta volviera a conseguir la hazaña.

A pitcher batting in the top 2 of the lineup hasn't happened in 118 years … Enter Shohei Ohtani. pic.twitter.com/qUjkxHM4AY

— MLB (@MLB) April 4, 2021