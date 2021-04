Se aplicaron cuatro millones de vacunas en un día; ¿cuándo estaremos todos inmunizados?

El Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) informó este fin de semana que alcanzó un récord de más de cuatro millones de dosis de vacunas contra el coronavirus aplicadas en 24 horas.

“Primer día con 4 millones o más. También es la primera vez que se registra una media de más de 3 millones de dosis al día en la última semana. Millones de personas se unen para acelerar nuestro progreso hacia el control de la pandemia”, expresó el sábado en un tuit Cyrus Shahpar, director de datos de COVID-19 del Gobierno federal.

Wow a record reporting day!! +4.08M doses reported administered over the total yesterday. First day w/ 4M or more. Also first time averaging more than 3M per day over the past week. Millions coming together to accelerate our progress toward controlling the pandemic!

— Cyrus Shahpar (@cyrusshahpar46) April 3, 2021