Niña de 14 meses necesita un medicamento que cuesta $2.1 millones para salvar su vida

Durante los primeros meses de su vida, Ayah Lundt fue una niña con buena salud.

Nacida en enero del año pasado en Bornholm, Dinamarca, pesando 8.3 libras, la niña creció normalmente por un tiempo. A los seis meses, gateaba y probaba nuevos alimentos, siendo los plátanos y el brócoli blando sus favoritos.

Sin embargo, todo cambió a los nueve meses. Al llegar a esa edad, ella no pudo levantar la cabeza mientras estaba acostada, ni sentarse sola ni aplaudir, cosas que antes hacía normalmente.

A little Kenyan girl, Ayah Lundt, is hoping to receive the world's most expensive drug which costs Ksh 230 million, for the treatment of a genetic disease, after Kenyans and the rest of the world joined hands in raising the money. https://t.co/xBdO52T4eO

— Kenyans.co.ke (@Kenyans) April 3, 2021