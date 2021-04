Trump y Melania arman fiesta por el Día de Pascua

El presidente Donald Trump y la ex primera dama Melania Trump pasaron la Pascua en Florida, donde primero asistieron a una misa y luego a una gran fiesta para la búsqueda de huevos en Mar-a-Lago.

La pareja estuvo en la Iglesia Christ Fellowship en Palm Beach Gardens, Florida, donde el pastor Todd Mullins los mencionó durante su sermón.

“También es nuestro privilegio, mi privilegio, dar la bienvenida al presidente y a la Sra. Trump también hoy”, dijo Mullins. La pareja recibió aplausos y ellos respondieron son saludos y sonrisas.

No queda claro cuáles son las reglas de distancia social en ese templo ante COVID-19.

Donald Trump and Melania are given a round of applause at Easter Sunday church service in Palm Beach before joining the grandchildren for an egg hunt at Mar-a-Lago- pic.twitter.com/ILaKuD4NW7

— Blanche Victoria (@tammytabby) April 5, 2021