Esta es la zona del cuerpo que Katy Perry dejó de depilar. Confesó que ahora se le ‘erizan’ esos vellos

La cantante Katy Perry ha demostrado en numerosas ocasiones que compagina con maestría sus responsabilidades como madre de la pequeña Daisy Dove, a la que tuvo el pasado mes de agosto, con esos compromisos profesionales derivados de su carrera musical y también de su papel de jueza en el concurso cazatalentos ‘American Idol’.

Sin embargo, su dilatada agenda le ha llevado a descuidar ligeramente otros aspectos de su vida cotidiana, como ha desvelado ella misma en el último episodio del citado programa. Tanto es así, que tras escuchar la poderosa y melodiosa voz de una de las concursantes, la intérprete no dudó en bromear con el hecho de que el vello de sus piernas se había erizado de la emoción, ya que a día de hoy tiene menos tiempo disponible para labores tan arduas como la de la depilación.

“Desde que me convertí en madre, ya no tengo tanto tiempo libre, así que he dejado de depilarme las piernas. Cuando has empezado a cantar, diría que el vello de mis piernas ha crecido bastante. Es que ha sido increíble, me ha entrado un escalofrío”, aseguró la prometida del actor Orlando Bloom, padre de la citada Daisy, al juzgar la soberbia actuación de la aspirante.

