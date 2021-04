Jack Veneno y la noche en el Palacio de los Deportes que lo inmortalizó

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jack Veneno vs Ric Flair en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto por el campeonato de la National Wrestling Alliance (NWA), la empresa de lucha libre más grande del mundo. Estamos en 1982 y el héroe dominicano está por convertirse en leyenda.

Las gradas están repletas para ver un cruce con tintes de película. Es la esperanza de la nación contra un villano certificado. Y aunque el favorito no era el local, el apoyo de la fanaticada intimidó a Flair, quien terminó sucumbiendo ante Jack Veneno después de 15 minutos de pelea, con la frente llena de sangre.

RIP Jack Veneno. Dominican legend. This dude pinned Ric Flair in the DR to become the NWA Heavyweight champion back in 1982. pic.twitter.com/9oVgAPW3VW — Norberto Briceño (@NorbertoBriceno) April 6, 2021

Al término de la pelea, apenas el referee concluyó la cuenta de tres, un mar de personas invadió el ring para fundirse en un solo abrazo con su ícono, ese que les dio a muchos la alegría más grande de sus vidas. Flair recuperaría el título a la hora de volver a Estados Unidos.

En enero de 1983 se dio la “Revancha del Siglo”, un enfrentamiento más, el último entre ambos, que concluyó con la rivalidad. Y como fue en República Dominicana, Jack Veneno fue presentado como campeón, pues así lo era para las miles de personas que lo vieron triunfar días antes.

RE: Jack Veneno and the NWA World Championship. Veneno "won" the championship December 19, 1982 and defended it against Flair on January 9th, 1983. This was their forth and final meeting in Santo Domingo. Roddy Piper was at both final cards. pic.twitter.com/Yg5n67KcJA — Matt Farmer (@mattfarmer93) April 6, 2021

Ric Flair describió a Veneno: “Parecía Rocky”

Su oponente en aquella mágica noche en República Dominicana, la leyenda viviente Ric Flair, se acordó de Jack Veneno en su autobiografía To Be The Man, publicada en 2004. No fue sobre su lucha, sino sobre una imagen que se grabó en su mente estando en el hotel horas antes de la disputa, y que nos permite comprender un poco más la trascendencia del dominicano para sus compatriotas.

“Al abrir la ventana vi a unas treinta mil personas eufóricas en las calles. Un tipo que parecía un enano estaba trotando sobre un puente con una multitud de personas gritando y corriendo tras suyo, parecía una escena de Rocky Balboa. Mi oponente, Jack Veneno, estaba entrenando para la pelea más grande de su carrera. Dios mío, fue increíble“, fueron las palabras de “The Nature Boy”, reseñadas por ESPN esta tarde.

Por último, anexamos la lucha que lo hizo inmortal. La noche en la que República Dominicana vio a su héroe subir a la cima del mundo.