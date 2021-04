Adiós a Jack Veneno: legendario luchador de República Dominicana

El más grande luchador de la República Dominicana, Jack Veneno, falleció este martes a causa de un cáncer de páncreas que terminó ganándole la batalla. Veneno muere a los 79 años. La trágica noticia fue publicada por su hijo a través de Instagram: “Sabemos que retornas a casa a descansar. Campeón, te despido con un hasta luego y con la bendición de que un hombre como tu, tan amado y querido, Dios lo eligiera para ser mi padre. Te amo, papá. Vuela alto, CAMPEÓN“.

Rafael Antonio Sánchez, bautizado como Jack Veneno, hizo historia en 1982 al convertirse en campeón de la National Wrestling Alliance (NWA), que en su momento fue la empresa de lucha libre más grande del mundo. Lo hizo venciendo a Ric Flair, una de las caras universales de la disciplina.

Justamente la cuenta oficial de la NWA envió sus condolencias a los familiares, amigos y fans de Jack Veneno rememorando su lucha contra Flair, la más importante de su carrera.

The #NationalWrestlingAlliance would like to send our sincere condolences to the family, friends, and many, many, many fans of Jack Veneno.

Rest in Peace | Jack Veneno | 1942-2021 pic.twitter.com/qVqg9SnY8H

— NWA (@nwa) April 6, 2021